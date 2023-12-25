【上海時事】中国ニュースサイト、第一財経が２５日伝えたところによると、国産ジェット旅客機「Ｃ９１９」のカタログ価格が改定された。中国国際航空がこのほど、製造元である中国商用飛機（ＣＯＭＡＣ）との契約で提示された１機当たりの値引き前価格が１億０８００万ドル（約…
国産ジェット「Ｃ９１９」、カタログ価格値上げ 中国国際航…
【上海時事】中国ニュースサイト、第一財経が２５日伝えたところによると、国産ジェット旅客機「Ｃ９１９」のカタログ価格が改定された。中国国際航空がこのほど、製造元である中国商用飛機（ＣＯＭＡＣ）との契約で提示された１機当たりの値引き前価格が１億０８００万ドル（約…
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