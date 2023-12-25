日大改善へ具体策提出 林理事長が文科省訪問
2023年12月25日17時22分
日本大学アメリカンフットボール部員の違法薬物事件を巡り、日大の林真理子理事長が２５日、文部科学省を訪れ、先月提出した改善計画の具体策などを追加提出した。
日大は先月３０日、ガバナンス（組織統治）強化に向けた部署新設などを柱とする改善計画をまとめ文科省に提出。検討が間に合わない部分は追加提出するとしていた。
日大改善へ具体策提出 林理事長が文科省訪問
2023年12月25日17時22分
日本大学アメリカンフットボール部員の違法薬物事件を巡り、日大の林真理子理事長が２５日、文部科学省を訪れ、先月提出した改善計画の具体策などを追加提出した。
日大は先月３０日、ガバナンス（組織統治）強化に向けた部署新設などを柱とする改善計画をまとめ文科省に提出。検討が間に合わない部分は追加提出するとしていた。
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