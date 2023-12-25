奈良県下北山村の国道１６９号で起きた土砂崩れを巡り、県は２５日、５月に同じ場所で発生した土砂崩れ後に予定していた復旧工事の入札に誤りがあり、着工が遅れていたと発表した。週内にも有識者会議を立ち上げ、今回の土砂崩れとの関連を調査する予定。

県によると、復旧工事を担う事業者の入札で、本来は公開してはいけない情報を開示したため、再入札を実施。１０月ごろから始まる予定だった工事が来年１月をめどに延期されたという。県は「復旧工事で今回の崩落が防げたかどうかは分からない」としている。