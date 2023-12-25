女性役員、２５年までに１９％ 岸田首相表明、プライム企業で
2023年12月25日20時00分
岸田文雄首相は２５日、首相官邸で開かれた男女共同参画会議で、東証プライム市場に上場する企業の女性役員比率を２０２５年までに１９％以上とする目標を表明した。政府は「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２３」（女性版骨太の方針）で、３０年までに女性役員比率３０％達成を掲げており、中間目標を設定して取り組みを強化するのが狙いだ。
女性役員、２５年までに１９％ 岸田首相表明、プライム企業で
2023年12月25日20時00分
岸田文雄首相は２５日、首相官邸で開かれた男女共同参画会議で、東証プライム市場に上場する企業の女性役員比率を２０２５年までに１９％以上とする目標を表明した。政府は「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２３」（女性版骨太の方針）で、３０年までに女性役員比率３０％達成を掲げており、中間目標を設定して取り組みを強化するのが狙いだ。
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