岩手県北上市の民家で、住人の会社役員長谷川緑さん＝当時（７６）＝が殺害された事件で、県警は２５日、殺人と住居侵入の疑いで、夫の無職長谷川哲雄容疑者（７６）＝同市藤沢＝を逮捕した。容疑を否認しているという。