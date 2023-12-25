会社役員殺害、７６歳夫を逮捕 鈍器で頭部殴打か―岩手県警
2023年12月25日16時09分
岩手県北上市の民家で、住人の会社役員長谷川緑さん＝当時（７６）＝が殺害された事件で、県警は２５日、殺人と住居侵入の疑いで、夫の無職長谷川哲雄容疑者（７６）＝同市藤沢＝を逮捕した。容疑を否認しているという。
会社役員殺害、７６歳夫を逮捕 鈍器で頭部殴打か―岩手県警
2023年12月25日16時09分
岩手県北上市の民家で、住人の会社役員長谷川緑さん＝当時（７６）＝が殺害された事件で、県警は２５日、殺人と住居侵入の疑いで、夫の無職長谷川哲雄容疑者（７６）＝同市藤沢＝を逮捕した。容疑を否認しているという。
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