【バンコク時事】タイ商務省は２５日、１１月の輸出実績が前年同月比４．９％増の２３４億７９７０万ドル（約３兆３４００億円）と、４カ月連続のプラスになったと発表した。各国のインフレ鈍化や金利据え置きに加え、年末商戦を控えて商品の需要が高まっている。変動の激しい石…
１１月の輸出額、前年比４．９％増 年末商戦を控え４カ月連…
【バンコク時事】タイ商務省は２５日、１１月の輸出実績が前年同月比４．９％増の２３４億７９７０万ドル（約３兆３４００億円）と、４カ月連続のプラスになったと発表した。各国のインフレ鈍化や金利据え置きに加え、年末商戦を控えて商品の需要が高まっている。変動の激しい石…
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