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ヤクルト宮川「２桁勝つ投手に」　西武の元山も入団会見―プロ野球

2023年12月25日15時45分

ヤクルトの入団会見でポーズを取る宮川＝２５日、東京都港区

ヤクルトの入団会見でポーズを取る宮川＝２５日、東京都港区

  • 西武への入団会見を終え、撮影に応じる元山＝２５日、埼玉県所沢市

　交換トレードでヤクルト入りした宮川哲投手（２８）と、西武に加入した元山飛優内野手（２５）が２５日、それぞれの球団施設で記者会見に臨んだ。
　宮川はプロ４年目の今季、先発で４試合に登板。「先発なら２桁くらい勝って、中継ぎなら勝ちパターンに入れるようなピッチャーになりたい」と話した。背番号は６１。
　元山は守備からアピールしていきたい考えを強調。本職の遊撃には名手の源田がおり、「いろんなところを吸収したり聞いたりしながら、近づいていけるように、追い越せるように頑張りたい」と意気込みを語った。背番号は３０に決まった。

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