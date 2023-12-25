経団連は２５日、東京都内で審議員会を開催した。来賓として出席した岸田文雄首相はあいさつで、２０２４年春闘について「国民の皆さんに、賃金が上がり、所得が増える実感を持ってもらう必要がある」と表明。経済界に対し、デフレ完全脱却に向け「何よりも、今年を上回る賃上げの実現に向け、ご協力いただきたい」と要請した。