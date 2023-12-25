８４円高の３万３２５４円０３銭 ２５日の平均株価
2023年12月25日15時09分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２５４円０３銭と前週末終値比８４円９８銭高で終わった。出来高は概算で９億５２００万株。
８４円高の３万３２５４円０３銭 ２５日の平均株価
2023年12月25日15時09分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２５４円０３銭と前週末終値比８４円９８銭高で終わった。出来高は概算で９億５２００万株。
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