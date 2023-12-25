１２月の地方選挙は、福井市長選や前区長の辞職に伴う東京都江東区長選などが行われた。福井市長選は元副市長が元福井県議を抑え初当選。江東区長選は自民、公明、国民民主の３党が推薦し、小池百合子都知事が支援した元都部長が前区議ら４人を破り、初当選を果たした。



２４日の一般市長選結果

来年１月は、大津市長選などが予定されている。