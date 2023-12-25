氷河期世代１６５人が合格 国家公務員の中途採用試験―人事院
2023年12月25日10時04分
人事院は２５日、就職氷河期世代を対象とした２０２３年度の国家公務員中途採用試験で、１６５人が合格したと発表した。氷河期世代向けの試験は４回目。
１９６６年４月２日～８６年４月１日に生まれた人が対象で、申込者数は６０３９人。府省庁別の合格者は地方の出先機関を含め、法務省の５１人が最多で、国土交通省４３人、財務省と厚生労働省がそれぞれ２４人。
氷河期世代１６５人が合格 国家公務員の中途採用試験―人事院
2023年12月25日10時04分
人事院は２５日、就職氷河期世代を対象とした２０２３年度の国家公務員中途採用試験で、１６５人が合格したと発表した。氷河期世代向けの試験は４回目。
１９６６年４月２日～８６年４月１日に生まれた人が対象で、申込者数は６０３９人。府省庁別の合格者は地方の出先機関を含め、法務省の５１人が最多で、国土交通省４３人、財務省と厚生労働省がそれぞれ２４人。
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