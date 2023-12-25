人事院は２５日、就職氷河期世代を対象とした２０２３年度の国家公務員中途採用試験で、１６５人が合格したと発表した。氷河期世代向けの試験は４回目。



氷河期採用、応募９％増 国家公務員の中途試験―人事院

１９６６年４月２日～８６年４月１日に生まれた人が対象で、申込者数は６０３９人。府省庁別の合格者は地方の出先機関を含め、法務省の５１人が最多で、国土交通省４３人、財務省と厚生労働省がそれぞれ２４人。