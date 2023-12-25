◇武蔵野市（東京都）

元市議の小美濃安弘氏（６１）＝無所属・新／自民、公明推薦＝が、元市議の笹岡裕子氏（３７）＝無所属・新／立民、共産、れいわ、社民支持＝を破り初当選。次期衆院選出馬のため前市長が辞職したことに伴う選挙。