東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 霧 島 陸 奥 モンゴ 大 関 豊昇龍 立 浪 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫

関 脇 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉 関 脇 大栄翔 追手風 埼 玉

小 結 ○高 安 田子浦 茨 城 小 結 ◎宇 良 木 瀬 大 阪

前頭 １×若元春 荒 汐 福 島 前頭 １ 熱海富士伊勢浜 静 岡

２ 翠富士 伊勢浜 静 岡 ２×阿 炎 錣 山 埼 玉

３ 豪ノ山 武 隈 大 阪 ３×北勝富士八 角 埼 玉

４ 翔 猿 追手風 東 京 ４ 正 代 時津風 熊 本

５ 竜 電 高田川 山 梨 ５ 錦 木 伊勢海 岩 手

６ 金峰山 木 瀬 カザフ ６ 湘南乃海高田川 神奈川

７ 一山本 放 駒 北海道 ７ 朝乃山 高 砂 富 山

８ 北青鵬 宮城野 北海道 ８ 平戸海 境 川 長 崎

９ 御嶽海 出羽海 長 野 ９ 明 生 立 浪 鹿児島

１０ 玉 鷲 片男波 モンゴ １０ 佐田の海境 川 熊 本

１１ 剣 翔 追手風 東 京 １１ 王 鵬 大 嶽 東 京

１２ 隆の勝 常盤山 千 葉 １２ 妙義龍 境 川 兵 庫

１３ 美ノ海 木 瀬 沖 縄 １３ 遠 藤 追手風 石 川

１４○琴勝峰 佐渡嶽 千 葉 １４ 阿武咲 阿武松 青 森

１５ 友 風 二所関 神奈川 １５◎大の里 二所関 石 川

１６ 宝富士 伊勢浜 青 森 １６○武将山 藤 島 茨 城

１７◎島津海 放 駒 鹿児島 １７○碧 山 春日野 ブルガ