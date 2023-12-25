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大相撲初場所幕内番付表

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大相撲初場所幕内番付表

2023年12月25日07時00分

　東　　　力士名　部　屋　出　身　　　　西　　　力士名　部　屋　出　身
横　綱　　照ノ富士伊勢浜　モンゴ
大　関　　霧　島　陸　奥　モンゴ　　　大　関　　豊昇龍　立　浪　モンゴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　関　　貴景勝　常盤山　兵　庫
関　脇　　琴ノ若　佐渡嶽　千　葉　　　関　脇　　大栄翔　追手風　埼　玉
小　結　○高　安　田子浦　茨　城　　　小　結　◎宇　良　木　瀬　大　阪
前頭　１×若元春　荒　汐　福　島　　　前頭　１　熱海富士伊勢浜　静　岡
　　　２　翠富士　伊勢浜　静　岡　　　　　　２×阿　炎　錣　山　埼　玉
　　　３　豪ノ山　武　隈　大　阪　　　　　　３×北勝富士八　角　埼　玉
　　　４　翔　猿　追手風　東　京　　　　　　４　正　代　時津風　熊　本
　　　５　竜　電　高田川　山　梨　　　　　　５　錦　木　伊勢海　岩　手
　　　６　金峰山　木　瀬　カザフ　　　　　　６　湘南乃海高田川　神奈川
　　　７　一山本　放　駒　北海道　　　　　　７　朝乃山　高　砂　富　山
　　　８　北青鵬　宮城野　北海道　　　　　　８　平戸海　境　川　長　崎
　　　９　御嶽海　出羽海　長　野　　　　　　９　明　生　立　浪　鹿児島
　　１０　玉　鷲　片男波　モンゴ　　　　　１０　佐田の海境　川　熊　本
　　１１　剣　翔　追手風　東　京　　　　　１１　王　鵬　大　嶽　東　京
　　１２　隆の勝　常盤山　千　葉　　　　　１２　妙義龍　境　川　兵　庫
　　１３　美ノ海　木　瀬　沖　縄　　　　　１３　遠　藤　追手風　石　川
　　１４○琴勝峰　佐渡嶽　千　葉　　　　　１４　阿武咲　阿武松　青　森
　　１５　友　風　二所関　神奈川　　　　　１５◎大の里　二所関　石　川
　　１６　宝富士　伊勢浜　青　森　　　　　１６○武将山　藤　島　茨　城
　　１７◎島津海　放　駒　鹿児島　　　　　１７○碧　山　春日野　ブルガ

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