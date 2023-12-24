飛騨高山など２回戦へ ハンド女子日本選手権
2023年12月24日20時53分
ハンドボールの女子日本選手権は２４日、岩手・花巻市総合体育館で開幕して１回戦が行われ、飛騨高山は大同大大同高（愛知）を３４―１７で下した。大阪ラヴィッツ、香川銀行も勝ち、日本リーグ勢は順当に２回戦に進出。
大会には２４チームが参加。５連覇が懸かる北国銀行は２回戦から登場する。
飛騨高山など２回戦へ ハンド女子日本選手権
2023年12月24日20時53分
ハンドボールの女子日本選手権は２４日、岩手・花巻市総合体育館で開幕して１回戦が行われ、飛騨高山は大同大大同高（愛知）を３４―１７で下した。大阪ラヴィッツ、香川銀行も勝ち、日本リーグ勢は順当に２回戦に進出。
大会には２４チームが参加。５連覇が懸かる北国銀行は２回戦から登場する。
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