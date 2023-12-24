２４年度予算を承認 サッカー協会
2023年12月24日18時40分
日本サッカー協会は２４日の臨時評議員会で、２０２４年度予算を承認した。収入は２１９億２０００万円、支出は２１８億６０００万円で、６０００万円の黒字を見込んだ。新型コロナウイルス対策を終え、通常の予算編成に戻す。２３年度決算は黒字の見通し。
２４年度予算を承認 サッカー協会
2023年12月24日18時40分
日本サッカー協会は２４日の臨時評議員会で、２０２４年度予算を承認した。収入は２１９億２０００万円、支出は２１８億６０００万円で、６０００万円の黒字を見込んだ。新型コロナウイルス対策を終え、通常の予算編成に戻す。２３年度決算は黒字の見通し。
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