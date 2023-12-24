三菱重工浦和が３位に ＷＥリーグ
2023年12月24日16時38分
サッカー女子のＷＥリーグは２４日、埼玉・浦和駒場スタジアムなどで第６節の残り２試合が行われ、三菱重工浦和は長野を３―１で下し、勝ち点１３の３位となった。日テレ・東京Ｖは広島と２―２で引き分けて勝ち点１２で４位。
三菱重工浦和が３位に ＷＥリーグ
2023年12月24日16時38分
サッカー女子のＷＥリーグは２４日、埼玉・浦和駒場スタジアムなどで第６節の残り２試合が行われ、三菱重工浦和は長野を３―１で下し、勝ち点１３の３位となった。日テレ・東京Ｖは広島と２―２で引き分けて勝ち点１２で４位。
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