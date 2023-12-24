全国高校駅伝・談話
2023年12月24日14時27分
◇改めてすごいと
神村学園・有川哲蔵女子監督 （残り１区間で）１分２０秒差は微妙かと思ったが、カロラインのすごさを改めて感じた。トラックに入った時の勢いで、いけると思った。
全国高校駅伝・談話
2023年12月24日14時27分
◇改めてすごいと
神村学園・有川哲蔵女子監督 （残り１区間で）１分２０秒差は微妙かと思ったが、カロラインのすごさを改めて感じた。トラックに入った時の勢いで、いけると思った。
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