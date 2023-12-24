岸田首相が健康診断
2023年12月24日13時14分
岸田文雄首相は２４日、東京都港区の医療施設「元赤坂胃腸科クリニック」を訪れ、約４時間滞在した。首相周辺によると、定期健康診断を受けた。首相の健康診断は今年１月以来。
岸田首相が健康診断
2023年12月24日13時14分
岸田文雄首相は２４日、東京都港区の医療施設「元赤坂胃腸科クリニック」を訪れ、約４時間滞在した。首相周辺によると、定期健康診断を受けた。首相の健康診断は今年１月以来。
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