ＳＰで２位につけていた男子の山本はフリーでも堂々の演技で１９０点台をマークした。不安だったという冒頭の４回転サルコーで高い加点を引き出し、「余裕を持てた」。その後はジャンプを着氷するたびにガッツポーズしながら「ミスできないぞ、と言い聞かせていた」という。ジャンプ以外も完璧だった。

３位で自身初の表彰台に食い込んだ。ハイレベルな戦いの中で自信を深めた様子だったが、「ここがゴールではない。まだ成長している段階なので、先を見据えないといけない」。大けがから地道にはい上がってきたかつてのホープは、一層の飛躍を誓った。