岐阜女、藤枝明誠など２回戦へ 全国高校バスケット
2023年12月23日20時36分
バスケットボールの全国高校選手権は２３日、東京体育館などで開幕して男女の１回戦が行われ、女子は前回４強入りした岐阜女（岐阜）と東海大福岡（福岡）が２回戦に進んだ。岐阜女は富岡東（徳島）を１０２―６２、東海大福岡は四日市メリノール学院（三重）を８２―７３で下した。
男子では前回４強の藤枝明誠（静岡）が鳥羽（京都）を１００―６４で退けた。土浦日大（茨城）は能代科学技術（秋田）を８７―７２で破った。
岐阜女、藤枝明誠など２回戦へ 全国高校バスケット
2023年12月23日20時36分
バスケットボールの全国高校選手権は２３日、東京体育館などで開幕して男女の１回戦が行われ、女子は前回４強入りした岐阜女（岐阜）と東海大福岡（福岡）が２回戦に進んだ。岐阜女は富岡東（徳島）を１０２―６２、東海大福岡は四日市メリノール学院（三重）を８２―７３で下した。
男子では前回４強の藤枝明誠（静岡）が鳥羽（京都）を１００―６４で退けた。土浦日大（茨城）は能代科学技術（秋田）を８７―７２で破った。
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