日本の会場はハンガリー パリ五輪最終予選―ハンドボール女子
2023年12月23日18時04分
国際ハンドボール連盟は２２日、パリ五輪女子世界最終予選（来年４月１１～１４日）の開催地を発表し、日本が入る組の会場はハンガリーのデブレツェンに決まった。世界選手権４位のスウェーデン、地元ハンガリー、カメルーンと当たる。
世界最終予選は１２チームが３組に分かれて総当たり戦を実施。各組２位以内が五輪切符を手にする。日本は１９７６年モントリオール大会以来となる自力での五輪出場を目指す。（時事）
日本の会場はハンガリー パリ五輪最終予選―ハンドボール女子
2023年12月23日18時04分
国際ハンドボール連盟は２２日、パリ五輪女子世界最終予選（来年４月１１～１４日）の開催地を発表し、日本が入る組の会場はハンガリーのデブレツェンに決まった。世界選手権４位のスウェーデン、地元ハンガリー、カメルーンと当たる。
世界最終予選は１２チームが３組に分かれて総当たり戦を実施。各組２位以内が五輪切符を手にする。日本は１９７６年モントリオール大会以来となる自力での五輪出場を目指す。（時事）
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