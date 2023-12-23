国際ハンドボール連盟は２２日、パリ五輪女子世界最終予選（来年４月１１～１４日）の開催地を発表し、日本が入る組の会場はハンガリーのデブレツェンに決まった。世界選手権４位のスウェーデン、地元ハンガリー、カメルーンと当たる。



日本、セルビア退ける 世界女子ハンドボール

世界最終予選は１２チームが３組に分かれて総当たり戦を実施。各組２位以内が五輪切符を手にする。日本は１９７６年モントリオール大会以来となる自力での五輪出場を目指す。（時事）