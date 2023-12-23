ＩＮＡＣ神戸が暫定首位 ＷＥリーグ
2023年12月23日17時01分
サッカー女子のＷＥリーグは２３日、各地で第６節の４試合が行われ、ＩＮＡＣ神戸はＣ大阪ヤンマーを３―１で下し、勝ち点１４として暫定首位に立った。新潟は大宮に２―１で勝って、勝ち点を１３に伸ばした。
ＷＥリーグやＢリーグも 国内の秋春制リーグ―Ｊリーグシーズン移行
千葉はちふれ埼玉、マイナビ仙台はノジマ神奈川相模原に勝った。
ＩＮＡＣ神戸が暫定首位 ＷＥリーグ
2023年12月23日17時01分
サッカー女子のＷＥリーグは２３日、各地で第６節の４試合が行われ、ＩＮＡＣ神戸はＣ大阪ヤンマーを３―１で下し、勝ち点１４として暫定首位に立った。新潟は大宮に２―１で勝って、勝ち点を１３に伸ばした。
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