フィギュアスケートの全日本選手権第３日は２３日、長野・ビッグハットで行われ、男子フリーに、前回覇者でショートプログラム（ＳＰ）首位の宇野昌磨（トヨタ自動車）が最終滑走で登場。ＳＰ２位の山本草太（中京大）、同３位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）も最終組で滑る。



宇野、経験でカバー 取り戻した気概―全日本フィギュア

１組だけ出場したペアのフリーは長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１１７．５７点をマークし、合計１７３．６４点だった。