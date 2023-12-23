資生堂、米スキンケアブランド買収 ６４０億円、主力事業強化へ
2023年12月23日12時41分
資生堂は２３日、米国のスキンケアブランド「Ｄｒ． Ｄｅｎｎｉｓ Ｇｒｏｓｓ Ｓｋｉｎｃａｒｅ」を買収することを決めたと発表した。取得額は４億５０００万ドル（約６４０億円）。今後成長が見込まれる皮膚科医監修の化粧品ブランドを買収することで、主力の高価格帯スキンケア事業を強化したい考えだ。
資生堂、米スキンケアブランド買収 ６４０億円、主力事業強化へ
2023年12月23日12時41分
資生堂は２３日、米国のスキンケアブランド「Ｄｒ． Ｄｅｎｎｉｓ Ｇｒｏｓｓ Ｓｋｉｎｃａｒｅ」を買収することを決めたと発表した。取得額は４億５０００万ドル（約６４０億円）。今後成長が見込まれる皮膚科医監修の化粧品ブランドを買収することで、主力の高価格帯スキンケア事業を強化したい考えだ。
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