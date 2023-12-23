首相動静（１２月２３日）
2023年12月23日10時17分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時５１分、公邸発。
午前１０時１分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
首相動静（１２月２３日）
2023年12月23日10時17分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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午前１０時１分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
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