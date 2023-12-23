【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、クリスマスの休場を控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４２円台半ばに下落した。午後５時現在は１４２円４１～５１銭と、前日同時刻比３５銭の円安・ドル高。