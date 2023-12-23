ＮＹ株小反落、１８ドル安 ナイキ業績修正を嫌気
2023年12月23日07時15分
【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク株式相場は小反落した。前日に業績見通しを引き下げた米スポーツ用品大手ナイキが売られ、全体を引っ張った。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８．３８ドル安の３万７３８５．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．１０ポイント高の１万４９９２．９７で引けた。
ＮＹ株小反落、１８ドル安 ナイキ業績修正を嫌気
2023年12月23日07時15分
【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク株式相場は小反落した。前日に業績見通しを引き下げた米スポーツ用品大手ナイキが売られ、全体を引っ張った。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８．３８ドル安の３万７３８５．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．１０ポイント高の１万４９９２．９７で引けた。
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