【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク株式相場は小反落した。前日に業績見通しを引き下げた米スポーツ用品大手ナイキが売られ、全体を引っ張った。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８．３８ドル安の３万７３８５．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．１０ポイント高の１万４９９２．９７で引けた。