ＮＹ株、続伸
2023年12月22日23時54分
【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク株式相場は、この日発表された物価関連指標でインフレ鈍化が示されたことを好感し、小幅続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２３．９３ドル高の３万７４２８．２８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．３８ポイント高の１万５０１１．２５。
ＮＹ株、続伸
2023年12月22日23時54分
【ニューヨーク時事】週末２２日のニューヨーク株式相場は、この日発表された物価関連指標でインフレ鈍化が示されたことを好感し、小幅続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２３．９３ドル高の３万７４２８．２８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．３８ポイント高の１万５０１１．２５。
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ウォール・ストリート・ジャーナル