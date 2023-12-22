◇練習通り

千葉百音 全日本に向けていい調子で練習してこられた。緊張もあったけど練習通り（力を）出せたので、ほっとしている。

◇今のベスト残せた

三原舞依 今の状態でのベストは残せた。フリーでも、一つ一つの要素を落ち着いて、最後までスピード感のある演技をしたい。