円、１４２円近辺 ロンドン外為
2023年12月22日21時30分
【ロンドン時事】週末２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めた円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４２円近辺に上昇した。正午現在は１４１円９５銭～１４２円０５銭と、前日午後４時比１７銭の円高・ドル安。
円、１４２円近辺 ロンドン外為
2023年12月22日21時30分
【ロンドン時事】週末２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めた円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４２円近辺に上昇した。正午現在は１４１円９５銭～１４２円０５銭と、前日午後４時比１７銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル