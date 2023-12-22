【シンガポール時事】シンガポール警察と通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は２１日、ＭＡＳ職員になりすました詐欺被害が増加しているとして注意喚起した。１月からの被害者は少なくとも４１人、被害総額は２６０万シンガポールドル（以下ドル、約２億８０００万円）に上るという。

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