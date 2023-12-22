鈴木俊一財務相は２２日の臨時閣議後記者会見で、２０２４年度予算案について、「財政健全化に向けた一つの道筋を示すことができた」と述べた。２４年度予算案の一般会計総額は１１２兆７１７億円と巨額だが、予備費の減額などによって過去最大だった２３年度当初予算からは２兆円以上減らしたことを踏まえた。