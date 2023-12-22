財政健全化の道筋示せた 鈴木財務相
2023年12月22日19時45分
財政健全化の道筋示せた 鈴木財務相
2023年12月22日19時45分
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
ＵＳスチール買収、米大統領選が影 安保への影響、調査へ(12/22 20:34)
蓄電池製造支援に２３００億円 供給網を強化―来年度予算案(12/22 20:33)
脱炭素化へ１兆円超 再エネ導入加速、原発も活用―来年度予算(12/22 20:32)
少子化対策、人件費増に対応 交付税１８．７兆円―来年度予算(12/22 20:32)
教科担任、配置計画前倒し 教員の長時間労働で対策―来年度予算(12/22 20:32)
物流２４年問題に対応 「置き配」促すポイント実証も―来年度予算(12/22 20:31)
定額減税響き、横ばい ２４年度税収６９．６兆円―来年度予算(12/22 20:31)
社会全体の賃上げ後押し デフレ完全脱却狙う―来年度予算(12/22 20:30)
ＪＡＬ子会社に業務改善勧告 国内線で不適切整備―国交省(12/22 20:26)
財政健全化の道筋示せた 鈴木財務相(12/22 19:45)
ふげん核燃料搬出４年延期 廃炉時期「影響なし」―文科省(12/22 19:44)
本四高速、料金値下げ継続 阪神は上限引き上げ―国交省(12/22 19:35)
経済界、賃上げ支援策を評価 歳出改革不足には批判―来年度予算案(12/22 19:33)
研究開発・人材育成を推進 生成ＡＩ、競争力確保狙う―来年度予算案(12/22 19:30)
休業期間、９割給与補償を 認証不正でダイハツ労組(12/22 19:28)
新たな成長へ早期に利益率１０％ 組織再編で専門チーム―島田東芝社長(12/22 19:14)
経産相、東電に経営改革要請 支援枠の増額決定で(12/22 18:45)
住信ＳＢＩネット銀、来年４月に「くりっく３６５」撤退 岡三証券が承継(12/22 18:38)
鉱業をサウジの産業の柱に 日本に参入促す―来日の閣僚(12/22 18:22)
子ども予算を１兆円増額 児童手当、保育士処遇など改善―来年度予算(12/22 18:18)
万博の費用負担１３７８億円に 子ども招待費など追加―大阪府・市(12/22 18:17)
防衛費、過去最大７．９兆円 イージス搭載艦を建造―来年度予算(12/22 18:17)
ダイハツ、全工場で生産停止 ２６日までに、再開長期化も―認証不正(12/22 18:16)
「所得４２０万円」から保険料増 介護制度改正で報告―厚労省(12/22 18:16)
ニューラルに共同通信が出資 電子看板で提携(12/22 18:15)
公的年金、２年連続目減り ２４年度、物価上昇に及ばず―来年度予算(12/22 18:14)
診療報酬、歳出抑制は限定的 増える社会保障費、対応に課題―来年度予算(12/22 18:12)
りそなＨＤ、決済会社と資本提携強化(12/22 18:10)
研究開示義務、撤廃を ＮＴＴ法見直し、外国人規制は緩和―審議会報告(12/22 18:05)
予備費１兆１３１０億円支出 給付金と減税の隙間支援―来年度予算で政府(12/22 18:05)
ビジネスワイヤ
PR TIMES