【ロンドン時事】週末２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の時間外取引での上昇を背景にドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円台前半に小幅下落した。午前９時現在は１４２円１７～２７銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。