自民党の渡海紀三朗政調会長は２２日、ガソリン税を一時的に引き下げる「トリガー条項」の凍結解除に関する自民、公明、国民民主３党の協議を継続する意向を示した。自民党本部で記者団に対し、「続けていくということで（前任の萩生田光一氏から）引き継ぎを受けた。どう進めるか協議してみたい」と語った。