愛子さま、卒論提出 中世の和歌テーマに
2023年12月22日17時45分
宮内庁は２２日、天皇、皇后両陛下の長女で学習院大４年の愛子さま（２２）が卒業論文を大学に提出されたと明らかにした。中世の和歌がテーマで、Ａ４用紙で数十ページにわたるという。
側近によると、授業で学んだことを踏まえ、在籍する文学部日本語日本文学科の書庫や閲覧室、大学の図書館などで資料を集めて執筆。期限の２０日に提出を終えた。今後、論文の審査を受け、口述試験にも臨む。
愛子さま、卒論提出 中世の和歌テーマに
2023年12月22日17時45分
宮内庁は２２日、天皇、皇后両陛下の長女で学習院大４年の愛子さま（２２）が卒業論文を大学に提出されたと明らかにした。中世の和歌がテーマで、Ａ４用紙で数十ページにわたるという。
側近によると、授業で学んだことを踏まえ、在籍する文学部日本語日本文学科の書庫や閲覧室、大学の図書館などで資料を集めて執筆。期限の２０日に提出を終えた。今後、論文の審査を受け、口述試験にも臨む。
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