愛媛一家殺害、被告が控訴 一審で無期懲役
2023年12月22日17時20分
愛媛県新居浜市で２０２１年、一家３人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職河野智被告（５６）側が２２日までに、無期懲役とした一審松山地裁判決を不服として高松高裁に控訴した。
愛媛一家殺害、被告が控訴 一審で無期懲役
2023年12月22日17時20分
愛媛県新居浜市で２０２１年、一家３人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職河野智被告（５６）側が２２日までに、無期懲役とした一審松山地裁判決を不服として高松高裁に控訴した。
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