円相場、１４２円２３～２３銭 ２２日午後５時現在
2023年12月22日17時06分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円２３～２３銭と、前日（１４３円２５～２６銭）に比べ１円０２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４２円２３～２３銭 ２２日午後５時現在
2023年12月22日17時06分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円２３～２３銭と、前日（１４３円２５～２６銭）に比べ１円０２銭の円高・ドル安となった。
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