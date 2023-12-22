【ハノイ時事】半導体パッケージ検査装置やプリント基板検査装置の製造と販売などを手掛けるニデックアドバンステクノロジー（京都府向日市）は２１日、ベトナム北部の工場が稼働を開始したと発表した。
同社は今年３月に現地法人、ニデックアドバンステクノロジー（ベトナム…
ニデックアドバンス、ベトナム工場が稼働開始 検査治具の製…
【ハノイ時事】半導体パッケージ検査装置やプリント基板検査装置の製造と販売などを手掛けるニデックアドバンステクノロジー（京都府向日市）は２１日、ベトナム北部の工場が稼働を開始したと発表した。
同社は今年３月に現地法人、ニデックアドバンステクノロジー（ベトナム…
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