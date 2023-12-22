立憲民主党の安住淳国対委員長は２２日、同党の泉健太代表が政治改革などを旗印とした野党による連立政権構想を打ち出したことについて、「（野党の現状を）飛び越えて何かやろうとするのは失敗の元だ」と述べ、慎重な考えを示した。国会内で記者団の質問に答えた。

安住氏は先の臨時国会で野党が内閣不信任決議案への賛成で一致したことを「大きな前進」と評価。今後の野党連携に関し「離脱者が出ないように政治的な状況を見定めて確実にやる。ほふく前進だ」と語った。