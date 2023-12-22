日本チェーンストア協会が２２日発表した１１月の全国スーパー売上高は、総額１兆１２８６億円だった。既存店ベースで前年同月比３．７％増と、９カ月連続のプラス。消費者の買い控え傾向が続くものの、メーカーの値上げで店頭価格が上昇し、売上高を押し上げた。