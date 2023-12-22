【クアラルンプール時事】マレーシア統計局は２２日、１０月の景気動向指数（２０１５年＝１００）を発表した。景気の先行きを示す先行指数は１０９．２で前年同月比０．２％低下、景気の現状を示す一致指数は１２４．１で２．９％上昇した。前月比では、先行指数が０．２％の低…