京都フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、４月に入行する新卒約１８０人の初任給を３万５０００円引き上げるなど、人事制度を改定する方針を固めたことを発表した。来年４月までに最終決定し、同年７月に改定する見込み。