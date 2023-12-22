京都ＦＧ、初任給３万５０００円上げ 人事制度改定
2023年12月22日15時51分
京都フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、４月に入行する新卒約１８０人の初任給を３万５０００円引き上げるなど、人事制度を改定する方針を固めたことを発表した。来年４月までに最終決定し、同年７月に改定する見込み。
京都ＦＧ、初任給３万５０００円上げ 人事制度改定
2023年12月22日15時51分
京都フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、４月に入行する新卒約１８０人の初任給を３万５０００円引き上げるなど、人事制度を改定する方針を固めたことを発表した。来年４月までに最終決定し、同年７月に改定する見込み。
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１４２円２３～２３銭 ２２日午後５時現在(12/22 17:06)
利益率、早期に１０％達成 成長推進、組織再編チームも―島田東芝社長(12/22 17:02)
１１月のスーパー売上高３．７％増 値上げが影響(12/22 16:51)
京都ＦＧ、初任給３万５０００円上げ 人事制度改定(12/22 15:51)
ＳＯＭＰＯ、最終報告書受領は越年 ビッグモーター不正(12/22 15:50)
住友商事社長に上野副社長が昇格 来年４月、兵頭社長は会長に(12/22 15:17)
２８円高の３万３１６９円０５銭 ２２日の平均株価(12/22 15:07)
世界ビール消費、コロナ禍前超え ２２年、東京ドーム１５５杯分―キリン調査(12/22 15:02)
２５道県で高齢者４割超 ５０年推計、東京以外で人口減―厚労省(12/22 14:50)
転勤有無、３年ごと選択 一般職など廃止ー三井物産(12/22 14:43)
日本航空が不適切整備 記録も削除、業務改善勧告へ―国交省(12/22 13:41)
研究開示義務など撤廃を ＮＴＴ法見直しで１次報告書案―総務省審議会(12/22 13:24)
メキシコにも視察団派遣へ ホタテ加工で輸出先開拓―坂本農水相(12/22 13:15)
荻野氏の社長昇格発表 大和証Ｇ、中田氏は会長―来年４月(12/22 12:45)
花王、「モルトンブラウン」をマレーシア本格展開 旗艦店オープン(12/22 12:20)
年金機構理事長に大竹氏(12/22 12:12)
ダイハツ、久留米工場生産停止 ２６日には全工場、長期化も―認証不正(12/22 12:10)
円相場、１４２円４０～４１銭 ２２日正午現在(12/22 12:09)
６４円高の３万３２０４円８９銭 ２２日午前の平均株価(12/22 11:41)
東電支援枠１５．４兆円に決定 賠償費増え、１．９兆円追加―政府(12/22 11:10)
岸田首相「物価に負けない賃上げ」 来年度予算案１１２兆円―政府・与党(12/22 11:06)
ジェットスター、２２日は欠航なし 労組がスト実施(12/22 10:57)
物価目標、実現が視野 今年度下期「重要局面」―日銀１０月会合(12/22 10:33)
１１月の消費者物価、２．５％上昇 食料品が値上がり―総務省(12/22 10:29)
円相場、１４２円０６～０６銭 ２２日午前９時現在(12/22 09:05)
ＵＳスチール買収、調査対象に 安保、供給網への影響懸念―米ＮＥＣ委員長(12/22 08:49)
運用資産残高を倍増 ２９年度２００兆円―亀沢ＭＵＦＧ社長(12/22 07:06)
７％以上の賃上げ検討 株式市場、来年最高値更新も―大和証Ｇ社長(12/22 07:06)
内需主導にリスク 賃上げ前提、消費回復息切れも―政府経済見通し(12/22 07:05)
ホンダ、米で２６０万台リコール デンソー製燃料ポンプに不具合(12/22 05:49)
ビジネスワイヤ
PR TIMES