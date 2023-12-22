【バンコク時事】タイの電力会社ガルフ・エナジー・デベロップメントは２１日、タイ発電公社（ＥＧＡＴ）と１２件の電力売買契約を２０日に締結したと発表した。ＥＧＡＴとは別に１０月１８日にも１２件の同様の契約を結んでいる。両社の総契約数は２４件となった。
今回の契…
ガルフ、ＥＧＡＴと１２件の電力売買契約 計６４５ＭＷ―タ…
【バンコク時事】タイの電力会社ガルフ・エナジー・デベロップメントは２１日、タイ発電公社（ＥＧＡＴ）と１２件の電力売買契約を２０日に締結したと発表した。ＥＧＡＴとは別に１０月１８日にも１２件の同様の契約を結んでいる。両社の総契約数は２４件となった。
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