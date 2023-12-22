中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮報道官は２２日の記者会見で、昨年禁止した台湾産の高級魚ハタの輸入を同日から再開すると発表した。また、「『一つの中国』を堅持し、『台独（台湾独立）』に反対すれば、中国と台湾は家族だ。われわれは台湾産農水産物の輸入回復に向け、継続…