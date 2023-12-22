政府、ロシア抗議に反論
2023年12月22日15時41分
上川陽子外相は２２日の記者会見で、日米豪が北海道で行った共同指揮所演習に対するロシア外務省の抗議に対し、在ロシア大使館を通じて「抗議は受け入れられない」と反論したと発表した。
政府、ロシア抗議に反論
2023年12月22日15時41分
上川陽子外相は２２日の記者会見で、日米豪が北海道で行った共同指揮所演習に対するロシア外務省の抗議に対し、在ロシア大使館を通じて「抗議は受け入れられない」と反論したと発表した。
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