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岸田首相同期、１１年ぶり再登板　国対委員長・浜田靖一氏―自民党新役員の横顔

2023年12月22日14時59分

浜田靖一氏

浜田靖一氏

　自民党が野党時代の２０１２年以来、１１年ぶりの再登板。派閥の政治資金問題で野党が攻勢を強める中、国会運営の陣頭指揮に当たる。党内外に豊富な人脈を持ち、衆院初当選同期の岸田文雄首相の信頼も厚い。防衛族としても知られ、２度目の防衛相在任中の昨年１２月には、敵基地攻撃能力の保有などを柱とする安全保障関連３文書の策定に力を注いだ。父は「政界の暴れん坊」の異名を取った故浜田幸一氏。林芳正官房長官らとバンド「ギインズ」を組む。６８歳。（無派閥）。

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