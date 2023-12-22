【ハノイ時事】ベトナム運輸省民間航空局（ＣＡＡＶ）は１９日、２０２３年の航空行政の取り組みと２４年の方針を討議する会合を開いた。同局は、２３年の航空旅客数が約７４００万人となり、前年比３４．５％増えたと報告した。新型コロナウイルス流行前の１９年の９３．６％ま…
２３年の旅客数、３４．５％増 ２４年は国内線が１０％超減…
【ハノイ時事】ベトナム運輸省民間航空局（ＣＡＡＶ）は１９日、２０２３年の航空行政の取り組みと２４年の方針を討議する会合を開いた。同局は、２３年の航空旅客数が約７４００万人となり、前年比３４．５％増えたと報告した。新型コロナウイルス流行前の１９年の９３．６％ま…
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