【クアラルンプール時事】マレーシアのアンソニー・ローク運輸相は２１日、財務省傘下企業マス・ラピッド・トランジット・コーポレーション（ＭＲＴコープ）が首都圏大量輸送システム第３路線（ＭＲＴ３）の用地取得手続きを来年から段階的に開始すると明らかにした。取得完了ま…