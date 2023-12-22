年金機構理事長に大竹氏
2023年12月22日12時12分
政府は２２日の閣議で、日本年金機構の水島藤一郎理事長（７６）の後任に、元農林中央金庫専務理事の大竹和彦氏（６４）を任命する人事を了承した。発令は２０２４年１月１日付。水島氏は１３年１月に理事長に就任し、６期務めた。今年１２月３１日付で退任する。
年金機構理事長に大竹氏
2023年12月22日12時12分
政府は２２日の閣議で、日本年金機構の水島藤一郎理事長（７６）の後任に、元農林中央金庫専務理事の大竹和彦氏（６４）を任命する人事を了承した。発令は２０２４年１月１日付。水島氏は１３年１月に理事長に就任し、６期務めた。今年１２月３１日付で退任する。
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