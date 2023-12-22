【上海時事】中国商業銀行最大手の中国工商銀行は２２日、定期預金や大口預金者向けの譲渡性預金（ＣＤ）を最大３０ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝０．０１％）引き下げた。預金金利の引き下げは６月８日、９月１５日に続き今年３回目。政府の景気対策を側面支援する狙いだ。…